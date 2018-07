MLB》調侃網友 海盜投手：我已刪光喜歡鳳梨披薩的發文

威廉斯自嘲自己曾是夏威夷披薩愛好者。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕從釀酒人隊的明星中繼投手哈德(Josh Hader)開始,最近許多大聯盟球員都被網友挖出過往曾在推特發表過歧視性言論,海盜投手威廉斯(Trevor Williams)就開玩笑地表示,要網友別再挖他推特(Twitter),他已經把所有他喜歡吃鳳梨披薩的推特給刪除了。

除哈德以外,最近國民隊的透納(Trea Turner)以及剛投出8.2局無安打比賽的紐坎布(Sean Newcomb)都被網友發現他們曾發表過歧視性言論,他們也都因此向球迷道歉。

請繼續往下閱讀...

威廉斯不知道是為了嘲諷這個現象,還是純粹想跟風調侃,今天他就發了一則推特:「請大家不要再挖我過去的推特了,我已經將所以關於我喜歡吃鳳梨披薩的推特給刪除了,謝謝。」

威廉斯會提到鳳梨披薩,很可能是因為網友常在「披薩到底該不該放上鳳梨?」這件事產生論戰。鳳梨披薩是「廚神」戈登拉姆齊(Gordon Ramsay)最討厭的食物,另外義大利人也十分討厭將鳳梨放上披薩,甚至有人將這個實驗拍成影片,證明義大利人到底有多討厭鳳梨披薩。

Please stop digging through my tweets. I’ve already deleted all my tweets about liking pineapple pizza. Thx.