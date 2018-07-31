MLB》調侃網友 海盜投手：我已刪光喜歡鳳梨披薩的發文

威廉斯自嘲自己曾是夏威夷披薩愛好者。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕從釀酒人隊的明星中繼投手哈德（Josh Hader）開始，最近許多大聯盟球員都被網友挖出過往曾在推特發表過歧視性言論，海盜投手威廉斯（Trevor Williams）就開玩笑地表示，要網友別再挖他推特（Twitter），他已經把所有他喜歡吃鳳梨披薩的推特給刪除了。

除哈德以外，最近國民隊的透納（Trea Turner）以及剛投出8.2局無安打比賽的紐坎布（Sean Newcomb）都被網友發現他們曾發表過歧視性言論，他們也都因此向球迷道歉。

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威廉斯不知道是為了嘲諷這個現象，還是純粹想跟風調侃，今天他就發了一則推特：「請大家不要再挖我過去的推特了，我已經將所以關於我喜歡吃鳳梨披薩的推特給刪除了，謝謝。」

威廉斯會提到鳳梨披薩，很可能是因為網友常在「披薩到底該不該放上鳳梨？」這件事產生論戰。鳳梨披薩是「廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）最討厭的食物，另外義大利人也十分討厭將鳳梨放上披薩，甚至有人將這個實驗拍成影片，證明義大利人到底有多討厭鳳梨披薩。