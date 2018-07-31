足球》恐怖！魯尼血濺綠茵場 嚇壞現場球迷

魯尼鼻梁濺血。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前曼聯球星魯尼（Wayne Rooney）今年轉戰美國大聯盟（MLS）並加盟華盛頓聯隊，同時在前天對陣科羅拉多急流的比賽中攻進一球，最終助球隊拿下勝利。不過下半場補時階段魯尼在禁區防守時，遭對方球員弄傷了鼻子，當場血流不止。

補時階段第93分鐘，科羅拉多急流隊開出左路自由球，後衛舍貝里（Axel Sjöberg）的頭部不甚撞到了魯尼的鼻子，瞬間血流滿臉，畫面相當駭人。不過，這位征戰英超16年的硬漢經過短暫治療後，馬上回到場上繼續拼戰。賽後才被送往醫院並縫了5針。

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華盛頓聯隊主帥奧爾森（Ben Olsen）談到魯尼的傷勢時說：「我不認為這是他第一次在場上流血，他是個硬漢，我想他很快就會忘記的。除此之外，魯尼在各分面的表現都相當優秀，加上他的領導力與進球能力，絕對是我們非常重要的戰力。」

今年32歲的魯尼在2004年至2017年間為曼聯上陣559場比賽，攻進253顆進球，排名曼聯隊史第一，同時在英格蘭國家隊中也以53顆進球暫居第一。今年加盟美職的魯尼能否帶領球隊鹹魚大翻身，值得球迷期待。

魯尼短暫治療後，再度上陣。（美聯社）

魯尼鼻梁濺血。（美聯社）