中職》王正棠初登場就敲長打 富邦二軍擊敗統一

王正棠初登板就擊出長打。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天統一與富邦二軍的比賽，統一派出郭恆孝先發，富邦則是吳世豪主投，最終富邦靠著石翔宇的安打打下勝利打點，終場3：1擊敗統一。

這場比賽統一獅隊的羅國龍是唯一有打點的球員，他上場三次選到一次保送，一支安打帶有一分打點。廖文揚接替先發投手郭恆孝的投球，被敲兩支安打送出一次保送，失掉一分是自責分。

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富邦方面，先發投手吳世豪4局失掉一分，送出兩次三振，被敲四支安打。接替上場的彭世傑投兩局狂飆4次三振，送出一次保送，被打一支安打。打者部分石翔宇、張建銘以及高國麟都有打點進帳，今日初登場的新秀王正棠，兩次上場打擊有擊出一支長打，幫助球隊跑回一分，也幫助今日代班總教練的施金典拿下勝利。

王正棠初登板就擊出長打。（記者黃志源攝）

王正棠初登板就擊出長打。（記者黃志源攝）

統一二軍投手廖文揚中繼投球。（記者黃志源攝）

統一二軍投手廖文揚中繼投球。（記者黃志源攝）2

昨天剛接下富邦代二軍總教練施金典，今天拿首勝。（記者黃志源攝）

統一二軍羅國龍在3局上擊出１分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

富邦二軍石翔宇在7局下擊出勝利打點。（記者黃志源攝）

富邦二軍投手范玉禹中繼奪勝投。（記者黃志源攝 ）

富邦二軍投手羅國華中繼投球。（記者黃志源攝）

富邦二軍張建銘在5局下擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）