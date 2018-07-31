U18男籃》與教練的早餐約會 譚傑龍受益良多

第25屆亞洲18歲級男子籃球錦標賽代表隊授旗儀式31日舉行，球員完成授旗儀式。（記者黃耀徵攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2018年U18亞青男籃將於8月5日於泰國開戰，今舉行授旗典禮，全隊士氣高昂，主帥黃萬隆表示，「球員來自各隊，必須在短時間內整合，我仍然強調防守，利用嚴防，製造反快攻的機會，也期盼球員能穩扎穩打，不要太有壓力。」

台灣隊陣中集結台灣年輕菁英，其中最受期待的則是混血中鋒譚傑龍與陳范柏彥組成的新雙塔，黃萬隆說，兩人經驗與球技都是球隊最佳，戰術將圍繞兩人設計，是全隊攻守核心。

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205公分譚傑龍是台灣中鋒的未來希望，日前才入選成人國家培訓隊，也是陣中唯一兩度參與U18的「老將」，譚傑龍表示，加入國家隊收穫滿囊，無論戰術跑位、進攻手段都有大幅進步，期望能將所學傳承給學弟。

譚傑龍高中才正式接受籃球正規訓練，三年突飛猛進，畢業之後將赴美延續籃球生涯，譚傑龍期待自己接受美式球風的洗禮，能持續進步。

黃萬隆執教經驗豐富，與球員的早餐「約會」，讓譚傑龍印象深刻，他說：「教練會約我們吃早餐，然後討論戰術，加速我記憶如何跑位和進攻，受益良多。」黃萬隆則笑說，「其實沒有特意要約講戰術，只是利用時間，跟球員溝通，時間很寶貴。」

U18男籃譚傑龍。（記者黃耀徵攝）

U18男籃譚傑龍。（記者黃耀徵攝）

U18男籃林勵。（記者黃耀徵攝）

U18男籃魏嘉豪。（記者黃耀徵攝）

U18男籃魏嘉豪。（記者黃耀徵攝）

U18男籃林正。（記者黃耀徵攝）

U18男籃總教練黃萬隆。（記者黃耀徵攝）

U18男籃總教練黃萬隆。（記者黃耀徵攝）