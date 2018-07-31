中職》兄弟採投手車輪戰 下半季三度與桃猿並列首位

中信兄弟擊敗桃猿，和桃猿並列領先。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中信兄弟今天採取投手車輪戰，在5位牛棚投手合力封鎖後5局的壓制下，以7：4力挫Lamigo桃猿，下半季戰績8勝5敗第3度與猿隊並列首位，總教練史耐德認為，目前的表現是大家共同爭取來的。

史總指出，萊福力投得有點辛苦，先發4局就用96球，鑒於用球數即將破百，近況也還不錯，沒必要為了撐滿5局多投那幾球，因此提前換牛棚接手，致使這場形成投手車輪戰，即便成效不錯，畢竟只是剛好碰到這個狀況，未來不會每場都這樣操作。

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李振昌於9局下領先3分時上場「關門」，開局就被王柏融二壘安打，2出局後又保送余德龍，返台後首次搞出失分危機，史總認為，棒球任何事都可能發生，李振昌一定會碰到這種狀況，猿隊這場對他的球掌握得不錯，但他及時穩住把工作完成。

兄弟繼7月19、25日後，下半季戰績第3次與猿隊並列首位（但比猿多1和），史總表示，球隊自上半季末漸入佳境，球員在場上都很拚，目前的表現是大家共同爭取來的，他為全隊感到開心。

萊福力投不滿5局。（記者林正堃攝）

陳偉漢獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

李振昌救援成功。（記者林正堃攝）