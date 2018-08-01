籃球》首支Jordan家族台灣學生球隊 政大男籃雄鷹展翅飛翔

2017年成軍的政大男籃隊，初試啼聲就獲UBA公開組二級季軍。（Nike提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕Jordan 品牌與政治大學簽下3年合約，以頂級裝備力助政大雄鷹在籃球場上飛翔，期待以「Love the game」 的飛人精神，激勵更多熱愛籃球的大專學子無畏挑戰、追求卓越。

2017年成軍的政大男籃隊，初試啼聲就獲UBA公開組二級季軍，並躍升一級聯賽，Nike Taiwan行銷總監蔡偉傑表示：「Jordan 品牌在全球各地不斷尋找追求偉大和熱愛籃球的合作夥伴，政大是台灣第一個正式加入Jordan 家族的學生球隊。未來將挹注更多資源於大專籃球，鼓勵運動員們勇於跨越界線、努力突破、成就自己的偉大。」

請繼續往下閱讀...

政大體育室主任王清欉回應，當初籃球隊成立願景就是要成為最好，很高興在全校師生、教練團、球員努力下，第一年就順利升到公開組一級，如今又加入Jordan 品牌成為球隊強力後盾，未來政大將提供場地設備，共同協助台灣籃球發展與菁英球員培訓。

為激勵並協助大專籃球員持續精進，Jordan品牌年8月將於政大展開Jordan 籃球訓練營，邀請40位來自各校頂尖高手齊聚一堂，提供多元、進階與科學化的訓練課程，並讓年輕球員在專業教練指導下，透過完整訓練與對抗賽事提升觀念技巧；屆時訓練營脫穎而出的菁英，8月11日還將在明星賽展現成果。

Jordan品牌與政治大學簽下3年合約。（Nike提供）

Jordan品牌與政治大學簽下3年合約。（Nike提供）

政大男籃隊。（Nike提供）