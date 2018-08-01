紅襪網羅老將金斯勒 林子偉遭下放3A

〔中央社〕美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪隊持續補強，交易大限前網羅明星二壘手金斯勒，今天將台灣野手林子偉下放小聯盟3A。林子偉這次被拉上大聯盟支援，只待兩天而已。

在佩卓亞（Dustin Pedroia）因傷本季恐無法歸隊的情況下，紅襪昨晚與洛杉磯天使隊交易，以兩名小聯盟投手換來曾4度入選明星賽的金斯勒（Ian Kinsler）。為將金斯勒拉進25人名單，紅襪決定將林子偉下放小聯盟。

請繼續往下閱讀...

林子偉29日才被拉上大聯盟，支援紅襪三壘手德佛斯（Rafael Devers）左大腿後側肌肉拉傷、進入10天傷兵名單後的內野陣容。這是林子偉本季第4度、7月第2度升上大聯盟。

紅襪當天迎戰明尼蘇達雙城隊，林子偉替補上陣，儘管沒打擊機會，但守備策動再見雙殺。林子偉30日未上場，本季大聯盟打擊率維持1成82。

林子偉在大聯盟以替補為主，回到3A將有機會穩定出賽。他本季在3A打擊率高達3成15，轟出5發全壘打，並已連14場敲出安打，是隊上倚重的開路先鋒。若能維持火燙打擊手感，林子偉有望在9月擴編時再被紅襪拉上大聯盟拚戰。

紅襪本季已拿下75勝，戰績傲視大聯盟，一個多月來持續補強，先後網羅一壘手皮爾斯（Steve Pearce）、投手伊佛迪（Nathan Eovaldi），如今將經驗豐富的金斯勒納入麾下，幾乎確定他將是賽季尾聲和季後賽階段的主戰二壘手。

36歲的金斯勒本季打擊成績不如以往，打擊率2成39，轟出13發全壘打，整體攻擊指數（OPS，上壘加長打率）7成10，創生涯新低。但他7月打擊略有起色，守備也保持水準。

儘管佩卓亞本季恐難復出，德佛斯也暫時高掛免戰牌，但金斯勒加盟後，連同守備位置靈活的努涅斯（Eduardo Nunez）、何特（Brock Holt），以及紅襪季中簽下小聯盟合約的菲力普斯（Brandon Phillips），都成為林子偉的競爭對手。（編輯：陳宜君）