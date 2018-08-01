NBA》球爸又放話：小詹姆斯應該和波爾三兄弟一起打球

球爸再出新招。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「球爸」拉瓦波爾（LaVar Ball）近日再度放話，認為詹皇兒子小詹姆斯（LeBron James Jr.）將能夠和自家三個兒子一起為湖人打球。

根據一場自辦的籃球聯賽（JBA）的賽後採訪，拉瓦波爾再度表現了他想將三個兒子都推上NBA的野望，不過這次他拉上了最近話題不斷的小詹姆斯。

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「這是我的計劃。詹姆斯（Lebron James）來湖人了。拉梅洛波爾（LaMelo Ball）和李安傑羅（LiAngelo Ball）之後也能跟上。現在你已經有了波爾三兄弟了，而詹姆斯將能夠和他們打四年球。等詹姆斯退休，他的兒子將踏上NBA的舞台。我們將照顧他的兒子，波爾三兄弟會照顧『小詹皇』的。這將會持續走下去。」拉瓦波爾說。

儘管聽起來很美好，但拉瓦波爾的計劃很可能無法實現。前陣子次子李安傑羅才在選秀會上落選，並且湖人拒絕讓他參加夏季聯賽。目前除大哥波爾（Lonzo Ball）身披湖人球衣外，另外兩位波爾兄弟檔現在在自辦的JBA聯盟打球。

另外，拉瓦波爾此番言論再次顯示他的反覆無常。去年三月球爸才公開質疑小詹姆斯能否進NBA，並直指他的名氣只是「靠爸」，結果引來詹姆斯的怒火。

「不要讓你的嘴巴裡出現我的兒子或我的家庭的名字。這是父親之間的事。現在問題大了。」詹姆斯說。

不管現年13歲的小詹姆斯未來是否能進NBA，球爸要看到波爾三兄弟一起為湖人打球，現階段看來是不可能的任務。

波爾兄弟檔（老么和次子）。（資料照，美聯社）

小詹姆斯。（資料取自網路）