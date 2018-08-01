MLB》盤來4屆明星賽二壘手 林子偉讓出背號又遭下放3A

林子偉。（資料照，取自Pawtucket Red Sox官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕戰績排名第一的紅襪，趕在731交易大限前補強內野防區，送出小聯盟潛力右投巴特里（Ty Buttrey）和左投傑瑞茲（Williams Jerez），得到天使隊二壘手金斯勒（Ian Kinsler），而為了騰出位子給他，今天稍早也將台灣野手林子偉下放3A，連他的5號球衣也讓給金斯勒穿。

由於陣中明星二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）左膝發炎，本季恐無法回歸，紅襪當機立斷，昨晚馬上與天使隊交易，以兩名小聯盟投手換來曾入選明星賽的金斯勒。

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金斯勒本季才轉戰天使，目前打擊率0.239，13轟、32分打點，而他昨晚才被交易，今天馬上就以先發二壘手、打第六棒出戰費城人。

紅襪向天使交易來金斯勒（右），補強內野戰力。（資料照，法新社）

紅襪隊三壘手德弗斯（Rafael Devers）在比賽中拉傷左腿筋，被球隊放入10天傷兵名單，也讓在小聯盟3A打擊火熱的林子偉第4度登上大聯盟，當天雖然沒有站上打擊區，但2次守備機會沒發生失誤，還反應超快演出再見雙殺守備，助紅襪守下勝利。

眼見佩卓亞、德弗斯暫時都無法回歸，紅襪盤來金斯勒，幾乎能確定他將會在餘下的比賽中擔任主戰二壘手，而紅襪陣中還有「超級工具人」努涅斯（Eduardo Nunez）、霍爾特（Brock Holt）以及菲力普斯（Brandon Phillips），也都是林子偉的競爭對手。

然而林子偉回到3A將能穩定出賽，本季他在3A打擊率高達0.315，還有5轟，更已連14場敲出安打，若繼續維持火燙打擊手感，林子偉也有望在9月擴編時再被拉上大聯盟奮戰。

林子偉。（資料照，USA TODAY Sports）