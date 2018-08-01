不挺正名遭砲轟 跆拳道國手劉威廷：不是運動員能改變的

跆拳道亞運國手劉威廷。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕跆拳道國手劉威廷日前在臉書上發文表示，寧以「中華台北」名義出賽，也不願意冒著風險失去參賽權益，引發軒然大波，對此劉威廷表示，他當然很希望有一天能以台灣名義出賽，但這件事應該是政治人物去努力，而不是運動員能改變。

由於台中市東亞青運會主辦權遭到拔除，劉威廷認為不該因為正名活動犧牲球員的權益，他說：「比起正名卻冒著不能比賽的風險，我寧願維持現狀，以中華隊、中華台北、Chinese Taipei之名在國際舞台上拚搏」此話一出後慘遭不少網友砲轟，有人認為他不該短視近利，但也有人發聲力挺運動員，支持劉威廷的想法。

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劉威廷已將該則貼文刪除，並在最新貼文寫道，「很感謝支持我的人，但是為了減少紛爭所以刪除了。不過還是想跟大家說，我們的立場很明顯，只要有一絲的風險，依然不會支持正名活動。」

「我也是土生土長的台灣人，當然希望有一天能以台灣之名出去比賽。」劉威廷說，「但是無論是我們的國家到底叫什麼，還有我們有沒有能力在國際上立足，我想這是政治人物該去努力的，並不是運動員能夠改變的。」

劉威廷接著表示，「大家如果能理性的討論是件好事，不過也不免會有許多不理性的留言，但我們沒有被影響，一樣照常每天積極訓練備戰亞運。希望真正愛體育、關心運動員的你，能一起為來自台灣的中華隊選手們加油。」網友紛紛在下方留言處寫下「加油」為劉威廷打氣，希望政治人物能夠真的想辦法爭取，不要因此犧牲選手的努力。

第18屆亞洲運動會將於8月18日至9月2日在印尼雅加達及巨港舉行，預計有45國、超過1萬名選手在40個項目競技。

劉威廷臉書貼文。（取自劉威廷臉書）