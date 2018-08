NBA》歡迎PK！「星海哥」玩要塞英雄 自信能贏任何人（影音）

私下很愛打電動的海沃德。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「星海哥」海沃德(Gordon Hayward)近日沉迷於熱門電玩遊戲《要塞英雄》,並在推特放話邀請有玩的運動選手來挑戰,相信自己能夠擊敗「任何一個人」。

綽號「星海哥」的海沃德,人如其名是知名電玩《星海爭霸》的高端玩家。不過近日他改沉迷另一款遊戲《要塞英雄》。在一則標題為「要塞英雄之王」的推特中,海沃德自信的表示「現在我很自信能夠擊敗世界上任何一個運動選手了,誰要來挑戰?」。

New blog: Started off a @FortniteGame hater. Now I’m confident that I could beat any athlete in the world. Who’s up for the challenge? https://t.co/tD54pOgDkL