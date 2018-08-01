NBA》歡迎PK！「星海哥」玩要塞英雄 自信能贏任何人（影音）

私下很愛打電動的海沃德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）近日沉迷於熱門電玩遊戲《要塞英雄》，並在推特放話邀請有玩的運動選手來挑戰，相信自己能夠擊敗「任何一個人」。

綽號「星海哥」的海沃德，人如其名是知名電玩《星海爭霸》的高端玩家。不過近日他改沉迷另一款遊戲《要塞英雄》。在一則標題為「要塞英雄之王」的推特中，海沃德自信的表示「現在我很自信能夠擊敗世界上任何一個運動選手了，誰要來挑戰？」。

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New blog: Started off a @FortniteGame hater. Now I’m confident that I could beat any athlete in the world. Who’s up for the challenge? https://t.co/tD54pOgDkL — Gordon Hayward （@gordonhayward） 2018年7月31日

不過，不是每個人都樂見海沃德如此沉迷遊戲。在一次直播中，海沃德的妻子羅賓（Robyn Hayward）突然將他們的女兒Charlie放在海沃德的膝蓋上。海沃德事後笑著解釋：「有時候她希望我不要玩了，就會把女兒放上我的膝蓋。這是她最喜歡的一種方式，能提醒我我還是個父親，是時候關機了！」。

.@gordonhayward was streaming Fortnite and a surprise visit from his daughter nearly got him eliminated.



（Courtesy: Twitch/hyperX, Twitch/gdhayward） pic.twitter.com/2KeiSNwL8u — SportsCenter （@SportsCenter） 2018年3月22日

海沃德上季在開幕戰就因傷報銷，不過復元良好，將會在新賽季上場出賽。

開幕戰就受傷報銷的海沃德。（資料照，美聯社）