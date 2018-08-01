MLB》達比修讓隊友不開心？經紀人怒轟A-Rod「沒品」

小熊投手達比修有。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前洋基球星、現任節目球評的A-Rod（Alex Rodriguez）日前直指達比修有領錢養傷，影響小熊隊休息室氣氛，對此達比修經紀人沃夫（Joel Wolfe）出面回應，他認為A-Rod的言詞相當「沒風度」、「很不專業」。

達比修以6年1.26億美元與小熊達成協議，但表現卻投出讓人失望的表現，完全沒有繳出王牌投手該有的成績，8場先發繳出1勝3敗、防禦率4.95的成績，達比修還因右臂三頭肌肌腱炎躺傷兵，5月底至今都還在養傷未出賽，因而被A-Rod大做文章。

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達比修針對前輩的質疑，並沒有多說什麼，「他在想什麼跟我沒有太大關係，而我依舊很尊敬A-Rod」自己更沒有因此感到生氣，「我只對我的兒子沒有刷牙，或是還躲起來一直玩遊戲感到生氣。」

反倒是他的經紀人相當火大，沃夫說，「我覺得這樣的言論相當沒有格調，而且很不專業，他只從一個不知道是誰的人口中說出一些話，然後就誇大了這件事，就好像是這支球隊發言人一樣，那都是錯誤訊息。」

至於領錢養傷的說法，沃夫嚴正否認之外，還酸了A-Rod一番，「達比修是在休息室幫隊友加油，他不是躲在春訓地，或是像是A-Rod被禁賽後躲在家一樣。」

小熊教練梅登（Joe Maddon）也不認同A-Rod的說法，「我完全不同意，大家都知道發生什麼事，他受傷了，我們會支持他們直到傷癒，這是所有人都知道的事。」