足球》看衰天價簽C羅 拿坡里主席：祖文特斯玩太大！

拿坡里俱樂部主席德勞倫提斯。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕義甲強權祖文特斯日前以高達1億歐元（約35.8億台幣）的轉會費、4年合約、3000萬歐元（約10.7億台幣）的年薪，簽下33歲的葡萄牙巨星「C羅」C.羅納度（Cristiano Ronaldo），盼望C羅能帶來卓越的球技和巨大的商機，不過拿坡里俱樂部主席德勞倫提斯（Aurelio De Laurentiis）今在受訪時卻指出祖文特斯這次根本「玩太大了」！

「C羅正在慢慢變老，一家俱樂部花這麼多錢在一名即將邁入職業生涯末期的球員，是非常危險的。」勞倫提斯說道，「他的薪水完全不是祖文能負擔起的，我不知道這筆交易是否反會帶來龐大的商業效應，但是如果要支付如此瘋狂的薪資，球隊遲早會付出代價的。」

請繼續往下閱讀...

不過勞倫提斯雖然這樣說，但他卻也不否認C羅巨星效應所帶來的商機，畢竟C羅一場球都還沒踢，邊際效益就已浮現，根據統計，祖文斯特「Ronaldo 7」球衣開賣首日，就已經狂銷52萬件。

而勞倫提斯最後也自爆，其實C羅轉隊的第一志願不是祖文斯特而是他擔任主席的拿坡里俱樂部。

「C羅曾經向我們主動提案，他的他的經紀人門德斯（Jorge Mendes）曾打給我，問我有沒有興趣做這筆生意，他告訴我，C羅的到來會讓我變得更有錢。」勞倫提斯說。

不過最終勞倫提斯還是拒絕了這筆交易，畢竟祖文斯特為了得到C羅，花了將近3.5億歐元（約新台幣125億元），這遠超過拿坡里俱樂部可以承擔的範圍，勞倫提斯表示如果他們作出同樣決定，恐怕會讓球會面臨破產。

祖文特斯具121年歷史，2006年因「電話門事件」影響賽事公正性慘遭降級，聲勢跌落谷底，後重返義甲賽場，2017-18賽季完成義甲7連霸。C羅加盟後，聯賽8連霸是「基本消費」，歐冠冠軍才是終極目標。

葡萄牙巨星「C羅」C.羅納度新球季加盟祖文特斯。（資料照，取自祖文特斯推特）