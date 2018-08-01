MLB》巨人菜鳥優質好投 延長賽3：2橫掃教士（影音）

〔體育中心／綜合報導〕巨人新秀羅德里奎茲（Derek Rodriguez）今繳優質好投，登板7局飆個人新高7K、被敲3安、保送3人僅失1分，防禦率2.59為國聯新秀最低，幫助巨人3：2戰勝教士。精彩的表現預約國聯新人王寶座。

繼昨日雙方鑿戰至12局才以5：3分出勝負，今日再度戰至第10局，巨人以3：2一分之差勝出，達成系列賽的橫掃。

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麥卡琴（Andrew McCutchen）第五局轟陽春砲，本季第11轟。第10局上半朗格利亞（Evan Longoria）敲安上三壘，接著克勞佛（Brandon Crawford）補敲一壘安助球隊取得致勝一分。

教士先發理查德（Clayton Richard）表現普普，投5局僅1K失兩分被敲5安保送3人並挨轟。巨人投手華森（Tony Watson）投第九局無失分並沒被敲安拿勝投；終結者史密斯（Will Smith）投最後第10局無失分救援成功。

教士繼續低潮的七連敗，近16場比賽輸了14場。整個7月他們僅5勝20敗，為隊史第二差的成績。教士總教練格林（Andy Green）賽後表示會輸球是因為昨日已氣力放盡：「他們昨天付出了所有但卻未能贏下比賽，這可能影響了今天球隊的狀況。」。

這場比賽是羅德里奎茲生涯第二次投超過7局。自3月29號初登板後，他的表現就獲得教練的信賴。巨人總教練波契（Bruce Bochy）稱讚子弟兵：「他投的那麼好的情況下，如果我們不能幫他贏下勝利那將是恥辱。不過我們挺幸運的。前五局我們打線發揮不佳，是他讓我們不被拉開。」

羅德里奎茲。（資料照，美聯社）

麥卡琴敲一轟。（法新社）