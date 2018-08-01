MLB》大都會工具人客串當投手 這球讓大家都笑了（影音）

Tempers flare in D.C. after Ryan Zimmerman's drilled with a 54 MPH heater. pic.twitter.com/UsnYHDqyiL — Cut4 （@Cut4） 2018年8月1日

〔體育中心／綜合報導〕大都會投手群今天面對國民打線毫無招架之力，早早就被打爆的情況下，大都會派出內野手雷耶斯（Jose Reyes）消耗局數，沒想到一記54英哩的慢速曲球直接砸在打者身上，齊默曼（Ryan Zimmerman）的反應讓全場笑翻。

大都會5局打完就以0：19落後，誇張比分還被調侃是在打美式足球，大都會比賽末段派出雷耶斯投球硬是吃下一局，但該局打了12人次才辛苦結束，雷耶斯單局被敲5安、包含2發全壘打，狂失6分，生涯投球初體驗的防禦率高達54。

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大都會與國民之戰老早就拉開分差，勝負毫無懸念，或許早讓現場觀眾感到昏昏欲睡，不過，這局雷耶斯和齊默曼的第2度對決卻相當有「娛樂效果」，雷耶斯的54英哩慢速曲球直接往齊默曼身上砸，齊默曼一度作勢憤怒要衝上前的模樣，但最後自己都笑了出來，主播也止不住笑意，直呼「笑料十足」，還有網友開玩笑的說，「齊默曼應該要在地板上打滾才對」。

大都會第9局拿下3分，但對於巨大比分差根本是杯水車薪，最終國民以25：4大勝。

大都會工具人雷耶斯客串投球。（美聯社）