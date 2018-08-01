和川普面對面會說什麼？詹皇回應超霸氣...

詹姆斯認為川普在用運動分裂族群，強調「永遠不會坐在他的對面」。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕本季轉戰洛杉磯湖人的NBA巨星詹姆斯（LeBron James），其在家鄉阿克倫創辦的「承諾小學」（I Promise School）如期落成，詹姆斯也藉這個機會透過媒體暢談心路歷程，談到對美國總統川普的看法，詹姆斯毫不掩飾對他的負面觀感，甚至強調「我永遠不會坐在他的對面」。

詹姆斯接受《CNN》專訪，直言川普正在用運動分裂族群，「過去幾個月我所看到的，就是川普有點像在利用運動分裂我們，這是我無法認同的，我對這一點很清楚，因為運動是讓我第一次能夠與白人接觸的媒介」，被問到若有機會和川普面對面的話，會想和他說些什麼？詹姆斯霸氣回答，「我永遠不會坐在他的對面，但我會坐在歐巴馬的對面。」

詹姆斯醞釀創辦小學的想法已久，前後構思近10年，如今終於成真，他預計再投入數百萬美元到教育，他向媒體提及辦學理念時表示，「我們一開始收240個學生，其中一半是小學三年級、一半是四年級，因為我認為這年紀非常關鍵，而這也是我的起點。」

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詹姆斯今夏成為自由球員後決定離開克利夫蘭，與湖人協議4年1.54億美元（約46.82億台幣）的大約，今天簽下正式的紙本合約，披上紫金戰袍。