MLB》先發、中繼全都爆 國民25分痛宰大都會寫紀錄 （影音）

大都會左投梅茲（左）先發0.2局核爆掉7分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民今在主場迎戰大都會，此戰國民火力全開，先發9人棒棒開花，包含5轟，共狂掃26支安打灌進25分，創下大聯盟歷史第14次單場20分紀錄，也刷新隊史單場得分紀錄，更締造歷史第2大分差勝紀錄，僅次於1955年白襪的29：6堪薩斯皇家。

此役大都會推出表現穩定的左投梅茲（Steven Matz）先發，沒想到才投0.2局就被敲8安先狂掉7分，創生涯最糟的紀錄，大都會雖然趕緊再推上雷姆（Jacob Rhame），但他卻提油救火被敲7安掉6分；後續接手的佩德森（Tim Peterson）、巴希勒 （Tyler Bashlor）也未能止血又再掉分，前5局打完國民就取得19：0領先。

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而大都會在7局上好不容易靠麥尼爾（Jeff McNeil ）開轟破蛋。不過8局下國民攻勢再起，亞當斯（Matt Adams）和代打的雷諾茲（Matt Reynolds）雙雙開轟，加上3次保送和2支長程安打再灌6分；9局上大都會最後的反攻，傑克森（Austin Jackson）雖然開轟追回3分，不過氣力放盡的大都會最終就以4：25慘敗國民。

此役國民先發9棒人人都敲安，也創下2011年7月30日洋基以來，首支球隊在前兩局打線9人都有敲安的紀錄，連先發投手洛克（Tanner Roark）都敲出2安，齊默曼（Ryan Zimmerman）、墨菲（Daniel Murphy）兩人都單場雙響，墨菲一人更有6分打點進帳。

而26分也刷新國民在去年5月創下的隊史單場最高分紀錄，巧合的是去年被國民打爆的苦主也是大都會，而今天也有4分打點進帳的倫登（Anthony Rendon），當時一人就灌進10分打點。

墨菲單場雙響，一個人就敲下6分打點。（法新社）

齊默曼也是單場雙響。（美聯社）