NBA》為何沒堅持要「可愛」來湖人？詹皇這樣說...

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）新球季加盟湖人改披「紫金戰袍」，而原傳出前馬刺球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）也希望能加盟湖人，但最終落腳多倫多，而詹姆斯受訪時自已透露，沒有要求湖人想辦法交易來雷納德，是因為詹皇相當喜歡陣中現有的年輕球員。

雷納德在季末曾主動向馬刺提出交易請求，提到最想去的球隊就是湖人，而今夏自由球員市場開啟之前，湖人隊也曾希望能通過交易來得到雷納德，以此來吸引詹皇加盟，不過隨著詹姆斯西進洛城，也傳出雷納德降低轉隊意願，是因為他沒有興趣和詹姆斯組「超級球隊」，而雷納德最終落腳暴龍，新球季將從多倫多出發。

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而當詹姆斯被問到為什麼在決定加盟湖人隊之前沒有要求他們要先得到雷納德時，詹姆斯則表示，因為自己非常喜歡湖人的年輕小將們，所以也不打算去強加干涉。

「我相信Rob（湖人總經理）、魔術強森（Magic Johnson）和珍妮（Jeanie Buss），他們在過去幾年重組出非常亮眼地陣容，並且保持了巴斯（Jerry Buss）的夢想和傳統。所以我覺得他們知道怎麼樣才能對球隊最好。」詹姆斯說道：「而我想成為這支球隊的一部分並幫助他們重新成為總冠軍球隊。」