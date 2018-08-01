羽球世錦賽》不怕小戴？馬琳：她很棒，但凡事皆有可能

馬琳談戴資穎。（資料照，歐新社、法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙名將馬琳（Carolina Marín）雖曾拿下兩座「世界冠軍」，但以戴資穎如日中天的狀態來看，想要重返榮耀恐怕不容易，但馬琳不失信心，「她（戴資穎）表現得很好，不過這次比賽任何結果都有可能發生。」

馬琳今年世錦賽首戰只花32分鐘就以2個21：10，直落二擊敗泰國選手Busanan Ongbamrungphan，馬琳賽後表示，「我覺得自己表現很好，也很高興能夠贏得比賽，而且這場比賽我能控制場上的節奏，我對自己的表現很滿意。」

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馬琳在2014、2015年於世錦賽女單封后，並於2016年抱走奧運金牌，寫下無比的輝煌戰果，但外界普遍戴資穎才是今年最大奪冠熱門，對此馬琳表示，「她真的很棒，而且狀態很好，這1年半的時間她表現得很好，不過比賽任何結果都可能會發生，我希望自己能有最好表現。」

「之前很長一段時間我都會有壓力，不過這些壓力是我自己給自己的，而不是外界給我的，這次比賽我沒什麼壓力，我不是奪冠熱門選手。」馬琳說，「不過我會盡全力衝擊冠軍。」

馬琳下一戰將對上世界排名第17名的日本好手佐藤冴香，力拚八強門票，她與戴資穎有機會在四強碰頭。