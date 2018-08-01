高球》英國女子公開賽明天登場 台將4人出戰（影音）

〔記者趙新天／綜合報導〕女子高爾夫5大賽之一的英國女子公開賽，將於台灣時間明天午後開賽，144位各國頂尖女將來到Royal Lytham & St Annes濱海俱樂部，競逐今年的冠軍，其中包括4名台灣女將。

盧曉晴、徐薇淩、姚宣榆和曾雅妮，本週在英格蘭投入2018英國女子公開賽，其中曾雅妮是前冠軍選手，徐薇淩靠美國LPGA巡迴賽排名取得參賽名額，盧曉晴和姚宣榆則是6月底在日本LPGA排名前25名，取得參加這場大賽的資格。近況不錯的錢珮芸，昨天在資格賽裡以1桿之差沒能打進這場大賽，比較可惜。

請繼續往下閱讀...

今年3月贏得得日本LPGA巡迴賽AXA女子高球賽冠軍的姚宣榆，這次是她首次參加女子大賽，也是第1次挑戰濱海型球場，她在練習之後表示，這樣的場地很有挑戰性，姚宣榆說：「我覺得整個球場都很有挑戰性，球道窄、地很硬，很難控制球。其實無論球道還是果嶺都很有難度，最難的還是沙坑，所以我會盡可能避開沙坑。目前還沒有設定目標，會更專注於比賽本身。」

上週在蘇格蘭女子公開賽晉級決賽的徐薇淩，本週繼續挑戰濱海型風格的球場，她說：「週一練習了12個洞，我覺得開球控制是打好這個球場的關鍵，雖然果嶺和沙坑才是濱海型球場的難點，但是這座球場的球道很窄、很多小坡，球要打上球道才更容易攻上果嶺。雖然這週球場相對更難，我希望自己能夠時刻保持冷靜。」

姚宣榆。（資料照，取自日本LPGA官網）

盧曉晴。（資料照，取自日本LPGA官網）

曾雅妮。（資料照，法新社）

徐薇淩期待在蘇格蘭女子公開賽打出好成績。（資料照，LPGA提供）