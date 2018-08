NBA》湖人發表改版新球衣 「詹皇」球衣開賣狂銷寫紀錄

湖人公佈全新改版新球衣。(取自湖人官方推特)

〔體育中心/綜合報導〕湖人球團官方今(1)日正式發表全新改版的3款球衣,而新球衣才剛公佈,湖人官方店家馬上就遭大批球迷擠爆,而今夏降臨湖人的「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的23號球衣正式開賣後,也創下了隊史第三高的單日線上銷售額。

湖人公佈全新改版新球衣,開賣球迷塞爆官方商店。(取自湖人官方推特)

湖人今發表3款全新球衣,其中黃色的「Iconic」版本和紫色的「Statement」,也巧妙地融入了湖人80年代招牌的「Showtime」時期的風格。

當時由魔術強森(Magic Johnson)和「天鉤」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)為首,領軍成功打造盛極一時的「Showtime」球風,10年間就奪下5座總冠軍,創造紫金盛世,不過值得一提的是,湖人這次讓4位年輕核心球員庫茲馬(Kyle Kuzma)、波爾(Lonzo Ball)和英葛蘭(Brandon Ingram)及祖巴克(Ivica Zubac)穿上了這三款球衣拍照,似乎也意味著紫金大軍將迎接新時代的開始。

湖人公佈全新改版新球衣,年輕球員庫茲馬擔任球衣模特兒。(取自湖人官網)

英格蘭。(取自湖人官網)

波爾。(取自湖人官網)

詹姆斯在球衣公佈後,也在第一時間轉發球隊官方推文,並用連續火焰表示相當興奮,而他自己的的23號球衣,在湖人官網開賣後,單日線上銷售額也立刻創下隊史第三高,僅次於2010年湖人奪冠以及2016年傳奇球星「老大」布萊恩(Kobe Bryant)退役時的紀錄。

湖人公佈全新改版新球衣,詹皇第一時間按讚分享。(取自詹姆斯推特)

Selling of new jersey, with LeBron to sell, leads @LakersStore to third best online sales day in its history behind 2010 title win & day of Kobe’s retirement in 2016. pic.twitter.com/kBIIyyPpYg