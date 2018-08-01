NBA》湖人發表改版新球衣 「詹皇」球衣開賣狂銷寫紀錄

湖人公佈全新改版新球衣。（取自湖人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕湖人球團官方今（1）日正式發表全新改版的3款球衣，而新球衣才剛公佈，湖人官方店家馬上就遭大批球迷擠爆，而今夏降臨湖人的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的23號球衣正式開賣後，也創下了隊史第三高的單日線上銷售額。

湖人公佈全新改版新球衣，開賣球迷塞爆官方商店。（取自湖人官方推特）

湖人今發表3款全新球衣，其中黃色的「Iconic」版本和紫色的「Statement」，也巧妙地融入了湖人80年代招牌的「Showtime」時期的風格。

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當時由魔術強森（Magic Johnson）和「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）為首，領軍成功打造盛極一時的「Showtime」球風，10年間就奪下5座總冠軍，創造紫金盛世，不過值得一提的是，湖人這次讓4位年輕核心球員庫茲馬（Kyle Kuzma）、波爾（Lonzo Ball）和英葛蘭（Brandon Ingram）及祖巴克（Ivica Zubac）穿上了這三款球衣拍照，似乎也意味著紫金大軍將迎接新時代的開始。

湖人公佈全新改版新球衣，年輕球員庫茲馬擔任球衣模特兒。（取自湖人官網）

英格蘭。（取自湖人官網）

波爾。（取自湖人官網）

詹姆斯在球衣公佈後，也在第一時間轉發球隊官方推文，並用連續火焰表示相當興奮，而他自己的的23號球衣，在湖人官網開賣後，單日線上銷售額也立刻創下隊史第三高，僅次於2010年湖人奪冠以及2016年傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）退役時的紀錄。

湖人公佈全新改版新球衣，詹皇第一時間按讚分享。（取自詹姆斯推特）