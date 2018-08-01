高球》Barracuda錦標賽賽制特殊 潘政琮目標搶積分

潘政琮。（資料照，USA TODAY Sports）

〔記者趙新天／綜合報導〕旅美好手潘政琮休兵兩週之後，本週將在內華達州雷諾市，投入Barracuda錦標賽，這場比賽採用改良的史戴伯佛積分制（Modified Stableford），抓鳥獵鷹搶積分最重要。

美巡賽本週有兩場比賽，WGC系列的普利司通邀請賽在俄亥俄州舉行，潘政琮的排名未能取得這場比賽參賽權，本週以內華達州的Barracuda錦標賽為戰場，爭取更好的年度排名，搶攻季後賽。

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潘政琮目前在FedEx Cup積分榜排名第115名，球季例行賽最後3週要努力衝一下，讓他能搶得更好的排名進入8月最後1週的美巡季後賽。

Barracuda錦標賽的賽制有別於美巡一般的比桿賽，這場比賽自2012年開始，採取改良的史戴伯佛積分制，在每1洞打下的成績換算成積分，雙鷹可得8分，老鷹可得5分，博蒂有兩分進帳。只打Par沒有得分，但打柏忌會扣1分，雙柏忌以上扣3分，4回合總積分最高者贏得冠軍。

這樣的賽制鼓勵參賽選手全力抓鳥獵鷹，過去5年的冠軍得主積分都在43分以上，每回合平均至少是10分起跳。要打雙鷹必須運氣絕佳，所以打老鷹和博蒂，不要失誤扣分才是爭取好名次的關鍵。