亞運》亞瑟士贈全新裝備給13位國手 期待他們為國爭光

知名運動品牌亞瑟士今天舉辦亞運選手致贈裝備儀式，10位田徑、3位鐵人三項選手將帶著全新裝備前進雅加達為國爭光。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕知名運動品牌亞瑟士（Asics）今天舉辦亞運選手致贈裝備儀式，10位田徑、3位鐵人三項選手將帶著全新裝備前進雅加達為國爭光。

2018年雅加達亞運在8月18日點燃戰火，台灣田徑代表隊共37位選手出征，多數隊員於今晚至中國大連進行移地訓練，期間也將投入當地賽事，全力備戰亞運。

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「撐竿跳美少女」吳家如將不隨隊至中國移地，留在士林高商備戰，她今年狀況絕佳，在3月、4月都締造全國新猷，5月在泰國公開賽再跳出生涯最佳4公尺20，她期待自己在亞運能突破個人最佳，以拿到金牌為主要目標。

男子跳遠好手林子齊今年5月在台灣田徑公開賽跳出個人最佳8公尺05，並取得亞運參賽門票。事實上，他過去並無固定贊助商，如今獲亞瑟士青睞，欲用最佳表現回報肯定之情。他說：「雖然很多人都說我跳過8公尺是好運，但我想在亞運告訴大家我的實力可以很穩定，甚至挑戰打破個人最佳。」

亞瑟士旗下除吳家如、林子齊，還有田徑選手男子400公尺跨欄余嘉軒、男子短跑魏泰陞、葉守博、陳家薰及男子三級跳遠李奎龍；女子短跑廖晏均、陳莞玫、廖靜賢。至於鐵人三項選手有林威志、郭家齊、張綺文。

亞瑟士特地給13位亞運國手裝備，上頭附有加油御守，每名選手都在記者會允諾將拿出最佳表現，甚至要帶回奪牌回報亞瑟士支持。

知名運動品牌亞瑟士今天舉辦亞運選手致贈裝備儀式，10位田徑、3位鐵人三項選手將帶著全新裝備前進雅加達為國爭光。（記者林岳甫攝）

知名運動品牌亞瑟士今天舉辦亞運選手致贈裝備儀式。（記者林岳甫攝）

知名運動品牌亞瑟士今天舉辦亞運選手致贈裝備儀式。（記者林岳甫攝）

知名運動品牌亞瑟士今天舉辦亞運選手致贈裝備儀式。（記者林岳甫攝）

知名運動品牌亞瑟士今天舉辦亞運選手致贈裝備儀式。（記者林岳甫攝）

知名運動品牌亞瑟士今天舉辦亞運選手致贈裝備儀式。（記者林岳甫攝）

知名運動品牌亞瑟士今天舉辦亞運選手致贈裝備儀式。（記者林岳甫攝）