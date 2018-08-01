電競》IESF世界電競錦標賽 蕭敬騰、田馥甄絢麗登台

IESF這次請來多組藝人，包含蕭敬騰、田馥甄等大咖明星。（TESL提供）

〔體育中心／綜合報導〕今年底規模最大的電競盛事「2018 IESF世界電競錦標賽 （以下簡稱IESF）」將於11月9號至11月11號於高雄巨蛋登場。為了讓更多年輕人接觸電競、認識電競、喜愛電競，因此也在這場賽事中加入泛娛樂化的元素，特地邀請知名歌手及樂團來高雄巨蛋演出，幫IESF賽事添色，吸引更多人來觀賽之餘，也讓這次抵台的50個國外選手認識台灣的電競文化及流行音樂。

IESF首日開幕儀式有別於以往的電競賽事開場，它將會比照國際級的運動會模式，有各國選手繞場、行政首長宣誓、升會旗儀式等。同時，開幕表演將由金曲歌王蕭敬騰獨挑大樑揭開序幕並帶來精彩演出。前陣子才創立『The Jams』電競俱樂部的老蕭，不僅從小就很喜歡遊戲，在看到近年遊戲電競化的趨勢後，也希望能為新興產業盡一份力，因此創立了電競俱樂部來保障、輔導退役選手的生涯。歌聲具有爆發力且擁有國際知名度的他，也成為這場賽事開幕的最佳代表。

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此外，第一天的壓軸表演將會由台灣雷鬼唱作人Matzka登台，出身排灣族的他曲風散發慵懶愜意，非常拿手將雷鬼、搖滾、藍調、爵士及原住民音樂融合。主辦方中華民國電子競技運動協會希望能藉由這場表演，讓來自各國的選手都欣賞到具有原住民靈魂之音的力量，而Matzka閒暇之餘的興趣是玩電動遊戲，相信在演唱之餘，也能夠與現場觀眾同歡，分享他的遊戲歷程。

第二天賽事的表演陣容由新生代搖滾天團－八三夭打頭陣，多次受邀擔任遊戲代言人的八三夭搖滾天團，深受年輕人的喜愛，今年首次攻蛋舉辦萬人演唱會，票劵開賣後在1分鐘內迅速秒殺。年底將跨界與電競賽事合作，身為喜歡八三夭的粉絲兼熱愛電競的你千萬不能錯過！

擔任第二天表演嘉賓的還有因《以後別做朋友》爆紅的創作暖男-Eric 周興哲擔綱，這首歌在YouTube的點擊已經直逼1.3億，是許多玩家邊打電動邊聽的歌曲排行榜之冠。周興哲也曾經受邀參加《英雄聯盟》LMS全明星賽，在閒暇之餘熱愛玩遊戲的他，不僅歌唱實力堅強，遊戲操作也堪稱一絕，在LMS全明星賽表現出色的薩科讓許多玩家到現在都記憶猶新。

最後一天的閉幕表演，是女神級的HEBE-田馥甄，他不僅僅擁有清秀水靈的外表，還擁有令人驚艷的嗓音，一首《小幸運》紅遍兩岸三地之外，也在韓國掀起一波熱潮，成為韓國藝人們最喜歡的華語歌曲選唱清單。 HEBE的表演將會為這場國際電競賽事帶來一波全場大合唱的完美句點！

2018 IESF 世界電競錦標賽希望可讓觀賞賽事的民眾，除了能夠享受世大運規模的電競饗宴之外，還能沉浸在眾多超級巨星所帶來的高質量演出。高雄市長許立明強調『要宅，就宅在最美的地方』，歡迎全台玩家齊聚高雄。

【IESF 世界電競錦標賽：購票資訊】

 購票連結：http://2018iesf-wc.com.tw/tw/ticket-info

 活動日期：2018/11/9 （五）～2018/11/11 （日）

11/09 : 18:00 進場，19:00 正式開始

11/10 : 12:00 進場，13:00 正式開始

11/11 : 12:00 進場，13:00 正式開始

 活動地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）

 購票方式：KKTIX 及全台全家便利商店

 票 價：全票 NT$300 / 全票 NT$450 （對號入座）