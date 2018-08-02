戴資穎世錦賽力拚8強 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（資料照，歐新社）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩的賽事與轉播囉！

2018世界羽球錦標賽，球后戴資穎去年因世大運而缺席，今年她將力拚首座世錦賽，今日早上十點將對上世界排名第12的美國華裔好手張蓓雯，雙方生涯5次交手，張蓓雯以2勝3敗居於下風，近期則是對戰2連敗。

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男子單打部份，周天成將對上巴西好手柯伊豪；另外雙打的賽事，廖敏竣、蘇敬恒以及陳宏麟、王齊麟和李佳馨、王齊麟等組合皆有出賽，請球迷打開電視，為台灣加油！

中職今天則是兩地開打，首先是龍頭對決，中信兄弟對決Lamigo桃猿，此役兩隊皆派出土投登板先發，兄弟楊志龍將對上桃猿林樺慶；另一地統一獅原本先發投手羅里奇因手指刮傷跳過先發，將由本土投手洪心騏頂替應戰，富邦悍將則是派出羅力掛帥先發，喜愛中職的觀眾朋友，準時鎖定轉播，無法收看的球迷也可以透過自由體育文字轉播掌握最新動態！

大聯盟例行賽方面，早上七點天使將對上光芒，另一場賽事釀酒人對決道奇將在10點展開，國聯中區的釀酒人目前與小熊並列第一，道奇則是距離國聯西區響尾蛇只有0.5場的勝差，兩隊勢必要為搶進季後賽拿下致關重要的一勝，精彩絕倫的棒球賽事，球迷千萬不要錯過囉！

羽球世錦賽

10:00 開賽 愛爾達體育3台

CPBL例行賽

18:35 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、愛奇藝

18:35 富邦悍將@統一獅 FOX體育、愛爾達體育2台、愛奇藝

MLB例行賽

07:00 天使@光芒 FOX體育

10:00 釀酒人@道奇 FOX體育3台

NPB例行賽

17:00 歐力士@樂天 FOX體育3台