電競》爐石戰記HCT頂尖128強！ 「2018台中電競節」絕不冷場

從128位高端玩家中脫穎而出的16位頂尖好手將在2018台中電競節一決高下。（圖：翻攝自 選手個人社群網站）

〔體育中心／綜合報導〕2018台中電競節三大電競盛會之一的《爐石戰記》冠軍巡迴賽台中站將於8月4日、5日盛大登場，屆時從128位高端玩家中脫穎而出的16位頂尖好手將在台中洲際迷你蛋一決高下，端看全數名單，不乏有世界頂尖好手參與，包括2017世界總決賽亞軍的北美fr0zen、「韓國K神」Kranich與歐洲Xixo等一票好手，加上台灣這邊也有「大哥」tom60229、MC Weifu等人參戰，相信會是場精采絕倫盛會。

本次台中站亞太區共有101位玩家參賽，台灣選手包括閃電狼職業戰隊「大哥」tom60229、MC weifu與承泰不要等好手報名，前者是2017世界冠軍、MC Weifu曾在2017全明星賽打敗荷蘭「太子」Thijs而技驚四座，承泰不要更是明日之星，他在日前的亞太區季後賽脫穎而出挺進美國加州夏季冠軍賽，儘管止步十六強，依舊值得讚賞。

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亞太區除上述台灣好手外，還有高人氣的兩位韓國選手Surrender、Kranich，前者曾奪下2017夏季賽冠軍，但於年初的2017世界總決賽四強敗給tom60229；後者更是被封為「韓國K神」，Kranich是2014世界總決賽四強好手，去年更在全明星賽拿下第二名佳績。還有一名好手是來自香港的Yulsic，他曾在2017年打敗tom60229奪下台港澳菁英賽冠軍。

大哥「Tom60229」是2017《爐石戰記》世界冠軍。（圖：暴雪娛樂 / 提供）

東南亞選手同樣也有目光焦點，來自菲律賓的Staz曾在2016 WESG世界電競運動會《爐石戰記》項目打敗瑞典好手Orange奪冠，而星國好手katsucurry更於日前台北站八強賽與MC Weifu纏鬥五局，最終才在疲勞戰中驚險勝出，最終止步四強。

此外，來自美國的muzzy是2017 DreamHack蒙特婁站冠軍以及2018美洲盃秋季賽冠軍，可說是來勢洶洶、同樣來自美國的頂尖好手fr0zen相信大家更是不陌生，他曾在年初的2017世界總決賽冠軍戰被tom60229讓二追三吞敗、屈居亞軍，這回台中站不管是線上或是線下賽，兩人是否有機會再度交手，值得期待。

大名單中，歐洲更有四位好手有著不俗成就，德國選手Xixo曾在2014年底達成歐、亞、北美伺服器傳說位階第一壯舉，同時也是2017 SeatStory Cup VIII冠軍，另外兩位德國同胞Casie與Viper各自奪下2016歐洲春季冠軍賽四強以及2018夏季冠軍戰四強，丹麥好手Hoej同樣戰功彪炳，他曾奪下2017 GamersOrigin爐石挑戰賽冠軍以及2017春季賽冠軍，相信他們也渴望晉級16強、跨越半個地球來到台中參戰。

看完上述選手介紹，是不是對於這次的《爐石戰記》冠軍巡迴賽台中站更抱以期待呢？究竟128位高端玩家會有哪些頂尖選手成功晉級16強線下賽，讓我們拭目以待！也歡迎大家在8月4日、5日來到台中洲際迷你蛋現場，觀賞這些頂尖爐石好手的精采對決！

018 台中電競節相關資訊】

 賽事時間：2018/8/1（三）～2018/8/5（日）

 賽事地點：台中洲際棒球文創園區，好運來洲際宴展中心3F（台中市北屯區崇德路三段833號）

 主辦單位：台中市政府

 協辦單位：台中市體育總會電子競技運動委員會

 主要贊助：中華電信

 贊助單位：好運來洲際宴展中心

 執行單位：台灣電競股份有限公司

【各項賽事轉播平台】

 8月1日、2日、3日：中華電信HamiVideo、GarenaLive、台中好生活臉書粉絲團

 8月4日、5日：暴雪娛樂HearthstonezhTWTwitch平台全球獨家轉播

 中華電信MOD8月1日至5日全程轉播