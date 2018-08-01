中職Live》悍將首局兩長打 為鑼總打下第一分

2018/08/01 18:45

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

富邦

 1 1 2 0

統一

0 0 0

第一局

首棒打者張正偉就擊出二壘安打上壘，下棒陳品捷再擊出車布邊三壘安打，帶有一分打點。馬丁尼茲在林哲瑄打擊時控球不穩，將球擊中他的頭部，所幸林哲瑄仍能站上一壘。

賽前報導

日前富邦悍將葉君璋辭去總教練引發軒然大波，今天是悍將新任總教練「阿鑼」陳連宏接替總教練職務後初次比賽，將在台南球場面對老東家統一獅隊。悍將派出的先發投手為黃亦志，他今年三場先發防禦率高達10.38；統一先發馬丁尼茲日前因傷傳出隨時可能遭撤換的消息，本季他目前累積4勝5敗，防禦率7.42。

富邦悍將新任總教練陳連宏。（記者吳清正攝）

先發打序

富邦悍將

棒次

統一獅

張正偉  RF

1

陳傑憲  SS

陳品捷  DH

2

吳桀睿  2B

林哲瑄  CF

3

郭阜林  LF

蔣智賢  3B

4

潘武雄  DH

林益全  1B

5

陳鏞基  3B

林威廷  2B

6

高國慶  1B

于孟馗  SS

7

鄭鎧文  RF

林宥穎  C

8

陳重羽  C

申皓瑋  LF

9

莊駿凱  CF

黃亦志

先發

馬丁尼茲
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