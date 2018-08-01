中職Live》悍將首局兩長打 為鑼總打下第一分

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球隊
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1
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R
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富邦
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統一
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第一局
首棒打者張正偉就擊出二壘安打上壘，下棒陳品捷再擊出車布邊三壘安打，帶有一分打點。馬丁尼茲在林哲瑄打擊時控球不穩，將球擊中他的頭部，所幸林哲瑄仍能站上一壘。
賽前報導
日前富邦悍將葉君璋辭去總教練引發軒然大波，今天是悍將新任總教練「阿鑼」陳連宏接替總教練職務後初次比賽，將在台南球場面對老東家統一獅隊。悍將派出的先發投手為黃亦志，他今年三場先發防禦率高達10.38；統一先發馬丁尼茲日前因傷傳出隨時可能遭撤換的消息，本季他目前累積4勝5敗，防禦率7.42。
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富邦悍將新任總教練陳連宏。（記者吳清正攝）
先發打序
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富邦悍將
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棒次
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統一獅
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張正偉 RF
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1
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陳傑憲 SS
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陳品捷 DH
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2
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吳桀睿 2B
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林哲瑄 CF
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3
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郭阜林 LF
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蔣智賢 3B
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4
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潘武雄 DH
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林益全 1B
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5
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陳鏞基 3B
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林威廷 2B
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6
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高國慶 1B
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于孟馗 SS
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7
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鄭鎧文 RF
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林宥穎 C
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8
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陳重羽 C
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申皓瑋 LF
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9
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莊駿凱 CF
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黃亦志
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先發
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馬丁尼茲