中職》沒有退路往前衝 陳連宏號召團結

富邦悍將新任總教練陳連宏。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／台南報導〕接任富邦悍將總教練的陳連宏今天首度領軍出征，他表示，下半季已經沒有退路，只能全力往前衝，希望全隊團結一致，整合出最佳團隊戰力。

原任悍將二軍總教練的陳連宏本週一接到球團的徵詢電話，他表示，雖然覺得很突然，不過，半年來二軍的訓練已經大致上軌道，球團希望他上一軍來帶給球隊一些改變，就全力做好自己的工作。

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悍將上半季排名第3，下半季目前戰績最後，今天賽前最近9戰8敗，陳連宏指出，富邦有很多優秀的選手，但是今年在投球、打擊、守備等各方面似乎並沒有發揮應有的團隊戰力，因此當務之急是整合全隊，大家都穿同一件球衣，應該想法一致，一起為共同的目標努力，因此賽前和球隊講話，就是強調團結。

陳連宏表示，他沒有調整教練團的想法，會充分授權，讓教練們各自發揮他們的專業去幫助選手，他會去了解運作的結果再加以整合，承擔最後的責任。

悍將本土投手今年先發23場只拿下3勝，先發輪值出現很大的缺口，陳連宏表示，短期內不會改變先發輪值，因為比較好的投手都已經在一軍，陳仕朋則是手有些不舒服，二軍雖然有不少具潛力的投手，還需要磨練一兩年。

陳連宏曾任統一獅總教練，接掌悍將兵符的首戰就回到台南球場，賽前獅隊領隊蘇泰安也特地向陳連宏道恭喜，陳連宏也和獅隊現任總教練黃甘霖、球員高志綱等人握手致意。陳連宏表示，回到一軍的感覺既熟悉又陌生，就當做全新的開始，全力往前衝。

獅隊領隊蘇泰安賽前也特地向富邦悍將新任總教練陳連宏道恭喜。（記者吳清正攝）