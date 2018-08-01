MLB》運動家三壘手美技太狂 網友讚「現在就給他金手套！」

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊的三壘手查普曼（Matt Chapman）是今年守備最好的三壘手。今天他在面對藍鳥隊的比賽時，展現一記不可思議美技守備，讓網友直呼，現在就能將金手套獎頒給他！

這個漂亮的美技發生在第八局索拉提（Yangervis Solarte）打擊時，他擊出三壘方向滾地球，由於索拉提站在左打區，因此運動家隊的守備佈陣往右半邊靠攏。但查普曼完全沒在怕，他直直地衝向這顆球，攔住後轉身奮力丟向一壘，球就這樣筆直地傳進一壘手手套裡，完成這個超美技守備。

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這個守備讓觀眾看得如癡如醉，紛紛稱讚查普曼守備能力超強，認為現在就可以提前將金手套頒發給他，運動家官方推特也認為這個守備「太不真實」。

運動家三壘手查普曼的進階守備數據超驚人。（資料照，美聯社）

今年查普曼可以說是貨真價實的三壘手金手套熱門人選之一，數據網站《Fangraphs》資料中顯示，查普曼的防守數據UZR高達12.6，遠比第二名的席格（Kyle Seager）的7.1還高。另外查普曼的UZR/150則高達17.2，同樣比第二名的倫登（Anthony Rendon）高4.4，查普曼這兩項數據都是在符合打席的三壘手中最好的成績。