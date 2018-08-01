日職》讓陽岱鋼連三戰沒先發 巨人小將手感超火燙

陽岱鋼。（資料照，圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人台灣好手陽岱鋼連續3場都沒有上場，頂替他先發的重信慎之介單場敲2安外帶1打點，以及岡本和真包含一轟在內灌進4打點，終場巨人以7：1擊敗橫濱DeNA。

巨人2局上先靠龜井善行陽春砲先馳得點，但下個半局被橫濱投手濱口遥大敲安追平。4局上岡本和真敲一發三分砲超前比數，這發也是他本季第19轟。

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比賽後半段巨人持續有攻勢，8局上岡本和真再敲帶有1分打點安打，9局上小林誠司二壘安、重信慎之介內野安打，都各帶有1分打點，巨人最後輕取對手。巨人先發投手吉川光夫今天主投7局失1分，獲得本季第4勝。

陽岱鋼在7月份表現欠佳，單月打擊率僅0.208。他本季出賽53場，有5轟、26分打點，打擊率僅0.238。

取代陽岱鋼變成先發中外野的重信慎之介，今天擔任開路先鋒，5打數2安打1打點、跑回1分，打擊率有0.429。近三戰重信慎之介共敲了6支安打、3打點、跑回3分，打擊手感火燙。

重信慎之介。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

此外，巨人內野手吉川尚輝在此戰第6局用撲壘方式上到一壘，形成內野安打，但疑似傷到左手，提前退場。