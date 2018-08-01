怒！台灣滑輪冰球隊遭打壓 進球遭判不算無緣爭冠（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣青年女子滑輪曲棍球隊遠赴義大利羅阿納舉辦的青年世界盃賽事，日前4強戰面對芬蘭隊要爭取冠軍戰門票，比賽中台灣隊進球，但裁判卻判不算，最後就以0：1輸球，這讓選手的家長無法接受。

時間回到7月27日，當時台灣隊在4強戰對上芬蘭時，在0：1的情況下進球追平，未料現場裁判認定不算，台灣隊教練團抗議，但結果無用，最後無奈輸球，也無緣爭奪冠軍。

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球員家長相當不滿，氣得PO到「爆料公社」。一名選手家長表示，「大會裁判長有私底下承認是誤判私底下跟敎練道謙，但就是不更正比賽結果⋯⋯知錯不改的單位我們要的不只是道謙我們要的是公平比賽跟對待⋯⋯我們也是人不能讓少數的歐洲人看貶一手遮天」

該名家長說，「又一件國際運動流氓霸凌⋯⋯這次換『世界滑輪曲棍球協會』⋯⋯2018世界杯曲球，在義大利，有影片證明大會還說判了就判了（還在比賽中餒）不會直接説第一名給誰就好喔⋯⋯這是個國際賽事嗎⋯⋯落伍單位」；另一人則說，「裁判小姐，您把一流的國際賽事判成不入流了，已經看到球進了，還能昧著專業和良心判決沒進。」

台灣隊最後只能和義大利爭奪季軍戰，最後以2：0獲勝，獲得第三名的成績。