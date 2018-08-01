中職》林政億猛打賞、楊岱均灌3打點 桃猿二軍6：5擊敗兄弟

林政億單場猛打賞包含一支陽春砲（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍桃猿今天在屏東園區球場面對中信兄弟，桃猿派出林逸翔登板，中信則是蔡齊哲掛帥先發，終場桃猿在林政億猛打賞、楊岱均單場3打點的好表現下，以6：5力克中信兄弟。

此戰中信先發投手蔡齊哲狀況不佳，只投了3局，就被桃猿重砲狙擊，此戰被打了9支安打，包括一支全壘打，失掉了4分，其中3分是自責分，防禦率飆升到5.40，吞下了本季第2敗，桃猿方面先發投手林逸翔表現相對出色，主投5局，被打4支安打，失掉3分自責分，並送出了6次三振，笑纳本季第3勝。

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這場比賽桃猿打者林政億、楊岱均表現出色，一共擊出了5支安打，貢獻了5分打點，由於場地因素，比賽在第七局打完裁定比賽結束，終場靠著兩位打者的優異表現，桃猿收下勝利。

楊岱均３打數擊出２安打，攻下３分打點。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿新秀投手賴智垣今天隨Lamigo二軍來到屏東中信公益園區棒球場。（記者黃志源攝）

中信二軍先發投手蔡齊哲。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍先發投手林逸翔。（記者黃志源攝）

許基宏在２局上擊出１分全壘打。（記者黃志源攝）

林泓育在２局下擊出二壘安打。（記者黃志源攝）

中職二軍今天下午在屏東中信公益園區棒球場進行中信二軍與Lamigo二軍比賽。（記者黃志源攝）