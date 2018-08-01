泳渡世界最美麗海灣—澎湖灣 開始報名

泳渡世界最美麗海灣—澎湖灣，將於9月22至23日登場。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕2018年泳渡世界最美麗海灣-澎湖灣，被長泳專家譽為台灣最刺激及挑戰高、長度最長的海泳，僅次菲律賓Caramoan國家公園的澎湖海泳，除了挑戰稱冠全台外，水中美景更是亞洲之最。

澎湖縣政府為了將這些美麗的海底世界呈現在大家眼前，特別邀請潛水專家親自拍下泳渡組的賽道，從大菓葉到觀音亭5公里的水底世界。

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澎湖縣長陳光復表示，為迎接2018年世界最美麗嘉年華暨組織年會在澎湖舉辦，縣府將舉辦一系列海灣嘉年華活動，從泳渡世界最美麗海灣-澎湖灣、IRONMAN TAIWAN國際鐵人三項賽及2018年澎湖遠航馬拉松。

泳渡世界最美麗海灣—澎湖灣，將於9月22至23日登場。最具代表的泳渡組在23日舉行；22日辦理體驗組（500公尺）、挑戰組（2000公尺）由帆訓中心出發經過西瀛虹橋折返，滿足不同實力好手都能來參加。

本次泳渡出現多位好手報名挑戰，活動代言「第十六屆世界警政消防運動會」勇奪六面獎牌，被譽為最會游永的女消防員鄭莛芸及多項鐵人三項冠軍李詹瑩，都誓言會完成5公里挑戰。

活動適逢中秋連假，為滿足爸爸媽媽去挑戰海泳，小朋友也有好去處，大會在觀音亭舉辦「水上嘉年華活動」。

活動自即日起開始報名，活動詳情請參考官方網站或伊貝特報名網站報名。