籃球》DLIVE夏季聯賽 12日在板橋體育館點燃戰火

璞園。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由前台灣男籃國手黃寶賜經營的D-LIVE專業客製化服飾公司，連續3年舉辦夏季籃球聯賽，今年賽事規格大升級，不僅由ELEVEN SPORTS 獨家轉播，也將移師板橋體育館。

本屆比賽由SBL超級聯賽璞園、金酒、達欣、台銀、裕隆及香港聯賽冠軍南華隊，還有以國內UBA大專好手為主的美商雷馬、鈦鼎科技等隊展開較勁。

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D-LIVE夏季聯賽希望讓國內年輕好手有更多舞台，並在SBL休季期間給選手們高強度比賽。今年參加選秀的陳冠毅、劉人豪過去代表健行科大參加夏季聯賽，本次將改披金酒、裕隆戰袍。

鈦鼎科技由教練林育正領軍，顧問為前男籃國手陳志忠，陣中包括前SBL好手林瑞堃，今年瓊斯盃台灣白隊成員曾祥鈞、王柏智及UBA現役張家禾、楊盛硯、黃進傑，以及即將旅外的譚傑龍。

美商雷馬LEXMA由名教練朱永弘帶領，王信凱領軍搭配姜仕峰、陳京華，駱俊銓、林暐哲、劉宏柏、曾品富等皆列陣中，實力也不容小覷。

賽事由ELEVEN SPORTS進行轉播，現場開放民眾進場觀戰。比賽在12日至17日開打，詳細賽程可DLIVE官網查詢。

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賽程資訊歡迎上D-LIVE官網查詢 – www.dlivetw.com