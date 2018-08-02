MLB》昨挨2轟今敲雙響 大都會雷耶斯史上第一人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今繼訪國民，歸隊的「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）繳出7局失3分優質先發，昨登板挨2轟的野手雷耶斯（Jose Reyes）單場雙響，成為現代大聯盟史上首位「投球挨2轟、隔天敲雙響砲」的球員，但大都會最終仍以3：5不敵國民。

雷神上月因手足口病進入傷兵名單，今天歸隊後登板先發，首局被哈波 （Bryce Harper）敲安掉1分，3局下再被敲出2分砲，但雷神隨後連續解決12名打者，用91球投完7局退場，此役送出4次三振1保送，挨6安掉3分皆為責失。

請繼續往下閱讀...

大都會昨以4：25遭國民血洗，吞下隊史最難堪敗仗，野手雷耶斯在8局1：19時走上投手丘，生涯初登板挨2轟責失6分，今天他敲出2支陽春砲，而且還是左打、右打各一支，成為現代大聯盟史上首位「投球挨2轟、隔天敲雙響砲」的球員，歷史上僅名人堂球員Cap Anson達陣，他在1884年球季挨2轟、隔天單場3響砲。

雷耶斯賽後表示，他並不知道自己締造歷史，「這感覺很棒，但是我們在一場難堪敗仗後、還是輸了球賽，如果今天赢球會好一點，但是這並沒有發生。」

雷耶斯昨投球挨2轟，今天敲出雙響砲。（USA TODAY Sports）

雷耶斯單場左、右打都開轟。（USA TODAY Sports）