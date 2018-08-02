MLB》先發2.2局核爆7分 洋基葛雷退場露出詭異笑容（影音）

葛雷2.2局狂丟7分，可能被拔先發。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場以5：7不敵爐主金鶯，葛雷（Sonny Gray）2.2局核爆7分，被換下場時露出詭異笑容，托瑞斯（Gleyber Torres）單場雙響，但守備散漫淪為檢討焦點，教練也在休息室直接對球員開罵。

洋基隨隊記者點出，洋基明起將與全聯盟戰績第一的紅襪展開四連戰，全隊似乎已經提前把專注力轉移到紅襪，今天對金鶯的比賽打得太過鬆懈，在主場輸掉了比賽。

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前3場先發表現出色的葛雷，今天在主場大崩盤，2局上被金鶯猛打單局失5分，僅投2.2局狂丟7分皆為責失，被換下場時露出詭異笑容，賽後解釋是因為沮喪才會表情複雜，每個人應對的風格與方式都不一樣。

總教練布恩（Aaron Boone）坦言，可能會考慮把葛雷移出輪值，但會仔細思考再作決定。甫從雙城交易來的林恩（Lance Lynn）可能遞補先發，他今天接手4.1局無失分送出5K。葛雷表示他當然希望續留輪值，但會尊重球團決定，不管擔任什麼角色，上場就是盡全力投球。

托瑞斯今天單場雙響，成為繼名人堂傳奇迪馬喬（Joe DiMaggio）後，隊史第2位在22歲前達陣2次單場雙響的球員，也是隊史首位在22歲前、生涯前70場擊出至少17轟的球員，然而他今天的守備卻成為另類焦點。

托瑞斯接連在第2、3局時補位緩慢，讓對手安全上壘、甚至得分，比賽因雨暫停時，三壘指導教練Phil Nevin直接在休息區開罵，要球員繃緊神經。托瑞斯賽後坦言守備犯錯，「我也是人，我當然會犯錯，我試著表現得專業，下次會做好準備，試著確保這不再發生。」