MLB》挨轟怒摔手套、瞪休息室 國民牛棚遭指定轉讓（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民牛棚老將凱利（Shawn Kelley）昨登板挨轟，在場上努摔手套，被總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）視為不尊重球團，球團高層也不欣賞凱利的行為，今天宣布將凱利指定轉讓。

昨天主場對大都會的比賽，凱利在9局上25：1大幅領先時登板，被敲一支三分砲後大發雷霆，在投手丘上怒摔手套，總教練馬丁尼茲認為，凱利此舉非常不尊重球團，總管瑞佐（Mike Rizzo）也認同總教練的看法。

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「我覺得他昨天在場上那樣的舉動，對於球衣前面的名字很不尊重，對於球隊也是，特別是對總教練。」總管瑞佐表示，將昨天凱利摔手套解釋為自私的行為，認為球員是在針對今年才上任的總教練馬丁尼茲。

凱利在電訪中為自己護航，他向記者表示，他對昨天總教練讓他登板沒有意見，他也沒有想透過直視休息區，對總教練表達任何不敬，堅稱自己會怒摔手套，起因於先被二壘審警告投手犯規，又被主審警告太快投球，強調自己就算在分數差距極大的比賽登板，還是會當成1：1的比賽來投。

國民凱利挨轟後怒砸手套。（資料照，美聯社）

「當時沒有人從休息室出來跟裁判講話、幫我護航，我有點難過，我可不能被驅逐出場，這樣還得有人出來丟這場25：1的比賽，所以我覺得我有點像是，被丟出來餵一群狼，得不到任何支持，所以我才會望向休息室。」凱利解釋。

凱利表示自己已經在聯盟打了10年，他最在乎的就是別人對他的看法，他希望大家知道的他，是一個謙卑、無私的好人，對於每個人一視同仁，所以看到今天說他自私、或是故意針對總教練，覺得相當受傷，他很不喜歡這些敘述方式。

談到自己在場上摔手套，凱利認為，如果今天他是在一場比分接近的比賽砸鍋、然後摔手套，就不會有這麼多問題，「我們是運動員，我們總是會摔東西，打者每一局都嘛在摔東西，大家會對摔手套這件事多想，我覺得有點搞笑，我不會是最後一個摔手套的人。」

國民凱利遭指定轉讓。（資料照，美聯社）