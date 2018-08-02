羽球》貽笑國際！中國新場館竟漏水 日本名將：沒有世錦賽感覺...

山口茜。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018羽球世錦賽在中國南京火熱開打，比賽場地昨天卻出現前所未聞的漏水事件，而且還是在丹麥的世界球王安賽龍比賽時發生。昨首局打得難分難解時，球王的後場出現不明滴狀液體，不只比賽被迫中斷、移至其他球場，還連帶影響到在正在其他比賽的球員，日本名將山口茜就苦笑說：「沒有世錦賽的感覺。」

比賽場地「中國南京青奧公園體育館」是去年下半年才竣工啟用的新場地，中媒還號稱「媲美NBA等級場館」，想不到才一年時間就出大包，貽笑大方。

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事主安賽龍在更換場地後不受影響，直落二擊敗地主對手。安賽龍說：「也許是因為空調，我發現有一些不明液體滴到場地上，我不知道那是水還是什麼？我當下只知道這很危險，我們不能在那繼續比賽了。」

安賽龍。（法新社）

然而正在進行移動作業時，日本女將山口茜正在隔壁第2場地進行比賽，她接受日媒採訪時苦笑說：「一直覺得亂哄哄的，沒有世錦賽的氛圍，就覺得『竟然還會有這樣的事發生啊』！」

昨晚大會在官網解釋漏水原因，是由於南京連日高溫達攝氏35度，室內溫差控制在23度，因溫差與濕度造成設備出現冷凝水，目前採取措施，避免冷凝現象再度發生。