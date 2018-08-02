NBA》閃電俠去湖人？ 魏德推特引人遐想

閃電俠是否再戰一年？（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕現年已36歲的熱火傳奇球星魏德（Dwyane Wade）來季是否再戰，一直是閃電俠迷們忐忑不安的問題。先前曾傳出魏德收到CBA高薪挖腳，這意謂著下個球季可能將看不到閃電俠在NBA賽場上的身影。不過，昨日魏德的推特PO文，似乎暗示了另一個結局。

16 and year 16! #TheWades @ Los Angeles, California https://t.co/M724I4art7 — DWade （@DwyaneWade） 2018年8月1日

在推特文中，魏德寫下：「16歲和16年！（標記加州洛杉磯）」並附上一段IG的影片，內容是魏德和兒子小魏德（現年16歲）一起打球的畫面。

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魏德是否會繼續他NBA第16年的球季，還是就此淡出NBA的舞台，現在還沒有定論。但上面這則推特暗示了他加盟洛杉磯湖人輔佐詹姆斯（Lebron James）的可能性。不過，雖然魏德標記洛杉磯，但一來當地是魏德明星老婆的工作地點，二來洛杉磯距離中國較邁阿密近，因此不能就此認定魏德將落腳湖人。

另一方面，魏德的好友、熱火精神領袖哈斯倫（Udonis Haslem）近日才透露，他與魏德可能攜手去CBA打球。主因是經濟因素：魏德才剛和李寧牌簽下終身合約，去中國打球有助於推廣他的球鞋。

至於熱火方面，過於擁擠的後場是可能不會留下魏德的主因。不過近日傳出熱火將送出得分後衛T.強森（Tyler Johnson）向火箭換取R.安德森（Ryan Anderson）的消息。若交易成真，則魏德續留熱火的可能性就會增加。

魏德的身手還是能對球隊有所貢獻。（資料照，美聯社）