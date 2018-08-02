MLB》雙城終結者控球大崩壞 「牛奶小子」都嚇傻了...（影音）

2018/08/02 08:43

41歲雙城終解者羅德尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕41歲雙城終結者羅德尼（Fernando Rodney）前天登板後援對上印地安人，面對林多（Francisco Lindor）投出一記66英哩的慢速球，但讓他感到傻眼的是，球的飛行方向完全偏離軌道，直接噴向捕手完全無法接捕的位置，林多都露出難以置信的表情。

羅德尼今天在第9局再度登板，面對「牛奶小子」卡布雷拉（Melky Cabrera）時，送出了一顆58.9英哩的超慢球，而且這一次控球再度崩壞，卡布雷拉被嚇傻的表情相當生動，也成為網友討論的一大焦點，紛紛在影片下方寫道，「卡布雷拉在幹嘛啦！」、「你還好嗎？」、「（羅德尼）又一次，真的要笑死啦！」

羅德尼16年大聯盟之路披過多隊戰袍，雙城是生涯第9支球隊，他曾在2014年拿下48次救援點，抱走美聯救援王的獎項，本季有22次救援成功、生涯累計322個救援點。

雙城今天以0：2不敵印地安人，以1勝2敗的成績結束本週進行的3場系列賽。

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