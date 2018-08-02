MLB》拉克羅伊猛打賞 運動家本季對藍鳥全勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕運動家捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）今猛打賞，單場敲3安、跑回4分附帶4分打點，加上巴雷托（Franklin Barreto）第8局的陽春砲，助運動家以8：3擊落藍鳥，本季7場對戰全勝，完成首次對藍鳥的單季橫掃。

拉克羅伊第2局、第4局、第6局都敲安共得4分打點。巴雷托除了第8局的全壘打，第6局也貢獻一安得2分打點，共3分打點。先發投手馬奈亞（Sean Manaea）揮別上一場的低潮，投6局送出5K、被敲5安、僅失1分和1保送，防禦率3.38。

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反觀藍鳥，唯一的亮點是馬丁（Russell Martin）第8局轟出一支兩分砲，本季第9轟。先發投手史卓曼（Marcus Stroman）表現不佳，投5局雖送6次三振，但被敲11安、失7分，防禦率5.63。史卓曼賽後表示「挫折」，並認為對手的打線「打得很好」。

藍鳥總教練吉本斯（John Gibbons）開砲道：「這三天我們的牛棚根本沒有投出壓制對手的一局，而且我們也得不夠多分。」

在戰勝藍鳥後，運動家與水手並列美西分區和外卡第二名（64勝46敗），距離分區龍頭的太空人有5場勝差。另外，今年運動家與藍鳥的7場對戰，全部都是運動家獲勝，這是他們首次單季橫掃藍鳥。

拉克羅伊今猛打賞。（美聯社）

巴雷托轟陽春砲。（美聯社）