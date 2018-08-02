MLB》轉隊後仍忘不了聖路易！吳昇桓：我愛這座城市

洛磯隊牛棚的生力軍吳昇桓（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯前兩年都待在紅雀的「大魔神」吳昇桓，在洛磯與紅雀系列賽期間首次回到他在美國的第一個家，他在受訪中說描述聖路易是個讓人熱愛的城市。

「我第一次來到這個城市的時候感受到很多的愛。我曾待在聖路易兩年，住在這也愛著這個城市。我希望這次回來這裡至少能吃到一間在聖路易我最喜歡的餐廳。」吳昇桓說。

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在場上面無表情穩如泰山的吳昇桓被封有「石佛」的綽號，不過他在看到他的前隊友、紅雀的資深投手溫萊特（Adam Wainwright）的時候也沒能藏起他的笑容。

「如果有人會不喜歡吳昇桓和他的翻譯Eugene Koo，那一定是那個人的問題。」溫萊特表示。他也提及吳昇桓曾在巴士上表演「江南Style」給隊友看，同時說吳昇桓的卡拉OK演出絕對是他看過最棒的。

吳昇桓在2016年首年加入紅雀隊整季投完自責分率不到2，表現非常優異；不料隔年成績大幅下滑，最後他也在季外時轉投藍鳥隊。今年回穩將自責分率壓在僅有2.52，在數日前被藍鳥隊交易到多數牛棚投手表現不穩的洛磯隊。

洛磯隊的主砲三壘手艾倫納多也對他的新隊友讚譽有加，「吳昇桓非常棒，他很有競爭力。作為隊友我非常喜歡他，他同時也是個工作認真的人。」艾倫納多說。