MLB》軍備競賽還沒結束 這5位球星仍可能被交易

藍鳥明星三壘手唐納森（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管7月31日的非讓渡交易大限已過，雖然程序較為複雜，但各球隊仍可在美國時間8月31日透過讓渡名單來進行交易，如賽揚強投韋蘭德（Justin Verlander）去年即是在這段期間加入到太空人隊，最後也成為太空人隊奪冠的重要拼圖。

《Bleacher Report》日前撰文提及五個具有影響力、但在731大限前未轉隊的球員，包括2015年的美聯MVP唐納森（Josh Donaldson）、巨人明星外野手麥卡琴（Andrew McCutchen）、去年復活的雙城投手桑塔納（Ervin Santana）、教士隊羅斯（Tyson Ross）及國民隊主力二壘手墨菲（Daniel Murphy）。

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藍鳥隊自上個休季來都有在嘗試交易掉合約年的唐納森，而他因傷缺陣多時、且表現也不如預期。勇士隊可能是潛在的交易對象，勇士最近在交易市場上曾傳出對同是三壘手的摩斯塔卡司（Mike Moustakas）和貝爾崔（Adrian Beltre）兩人有興趣。

去年季外動作頻頻的巨人隊今年表現不佳，《Fangraphs》計算出來它們目前只有5.5%的機會進入季後賽，而交易麥卡琴有望可以回收一些未來資產。其中外野陣容不穩的印地安人和主力外野手賈吉（Aaron Judge）受傷的洋基隊、尋求交易金鶯外野手瓊斯未果的費城人隊，被認為是適合麥卡琴的隊伍。

2013年國聯MVP麥卡琴（資料照，美聯社）

而今年同樣戰績不佳、多名主力都曾受傷痛困擾的國民隊，也有可能會將明星二壘手墨菲擺上談判桌。剛好太空人隊的MVP選手艾圖維（Jose Altuve）日前進入傷兵名單，若是爭取到墨菲，將能為二壘升級，同時一壘和指定打擊也是墨菲可以支援的位置；印地安人的二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）這兩年表現也大幅下滑，如墨菲加盟，印地安人也能使陣容更加完整。

國民二壘手墨菲（資料照，法新社）