羽球世錦賽Live》戴資穎3次「神挑戰」 直落二張蓓雯晉八

選手 第一局 第二局 戴資穎 21 21 張蓓雯 19 14

戴資穎國際賽31連勝。（資料照，法新社）

第二局

率先拿下首局的戴資穎，第二局攻勢持續加溫，率先拿下3分，流暢的進攻取得9：2領先，不過張蓓雯連趕6分，次局技術暫停，戴資穎取得11：8領先。

戴資穎在13：10之際打出一記靠近的底線的邊線球，第一時間線審判出界，不過經由挑戰後再度改判，今天戴資穎3度挑戰都成功。不過，戴資穎第4次挑戰並沒有成功，球過網後落下經鷹眼判定出界，戴資穎仍以17：12領先。

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戴資穎最終沒有意外以21：14拿下第二局，直落二晉級世錦賽八強，在國際賽連勝場次推進到31場，寫下新紀錄。

第一局

戴資穎先連拿了2分，但開局慢熱發生不少失誤，無法快速拉開與對手之間的分差，戴資穎還一度連丟5分，讓張蓓雯超前比分取得10：7領先，首局技術暫停，張蓓雯以11：9領先。

戴資穎在15平後，接連2次挑戰成功也要回領先，張蓓雯展開凌厲攻勢，一記漂亮殺球再度逼成19：19，不過張蓓雯關鍵時刻發生失誤，還出現回球掛網，戴資穎以21：19拿下第一局。

戴資穎力拚世錦賽8強門票。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎今早10點世錦賽16強戰將對上美國華裔女將張蓓雯，戴資穎與張蓓雯生涯對戰以3勝2負稍佔上風。

戴資穎首戰對上澳洲台裔女將陳煊渝，只花30分鐘就以21：10、21：16直落二勝出，輕鬆晉級16強，而世界排名第12的張蓓雯世錦賽首戰則是陷入苦戰，鏖戰3局才以13：21、21：18、21：15逆轉獲勝。

戴資穎今天對決張蓓雯將尋求個人國際賽的31連勝紀錄，並力拚8強門票，往生涯首個世界冠軍目標再往前邁進一步。

世界排名第12張蓓雯。（資料照，法新社）