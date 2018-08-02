MLB》費爾斯先發2局就傷退 老虎仍7：4咬傷紅人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕儘管先發投手費爾斯（Mike Fiers）開賽第二局就因被擊中左脛骨而退場，老虎仍在後援投手群和打線的強勢表現下，終場以7：4咬傷紅人。

費爾斯第二局遭紅人打者威廉斯（Mason Williams）擊出的投手正面強襲球打到左脛骨。費爾斯仍投完該局，但之後未在上場。

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瓦海根（Drew VerHagen）接替費爾斯中繼投三局無失分2三振拿下勝投，終結者葛林（Shane Greene）第九局上場無失分，達成本季第23次救援成功。紅人先發羅梅諾（Sal Romano）投5.1局三K被敲八安失4分承擔敗仗。

打線部分，游擊手鷹俠（Jose Iglesias）第二局就出帶有2分打點的二壘安打，幫助老虎先馳得點，阿杜奇（Jim Adduci）第四局轟出陽春砲再下一城；羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）第六局敲二壘安有一分打點，助球隊於第六局取得6：0的領先。雖然紅人第七局藉由連6支安打灌進4分，但最終仍無力回天，3分之差吞敗。

紅人本場比賽輸球關鍵之一就是失誤頻傳，對此代理教練瑞格曼（Jim Riggleman）表示，「這就是不好的棒球。有努力但壞的結果，我們需要思考解決方法。」

另外，據X光掃描結果，退場的費爾斯傷勢並不嚴重。不過目前尚未宣布他是否能出戰下一場。費爾斯說：「這並沒有多糟，只是瘀傷，不過我確實沒法好好站著。球團不願意冒著風險讓我傷勢惡化。」老虎總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）則表示：「我們將看看他怎麼樣，出現瘀青和腫脹情況。」

費爾斯第二局就因傷退場。（美聯社）

鷹俠敲安得兩分。（美聯社）