MLB》先發摘勝還敲安 海默斯加盟小熊首戰告捷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今作客海盜球場，新同學海默斯（Cole Hamels）先發5局無責失，還敲出睽違2年的安打，甫加盟的金茲勒（Brandon Kintzler）中繼1.1局無失分，率小熊以9：2輕取海盜，海默斯轉隊首次先發就摘勝投。

海默斯上週從遊騎兵被交易到小熊，轉戰芝加哥後今天首度先發，小熊首局就為海默斯打回4分，捕手康崔拉斯（Willson Contreras）一棒開轟擊出兩分砲，擔任第8棒的海默斯也站上打擊區，還沒登板就先上場打擊，被對手三球三振。

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海默斯1局下讓首名打者擊出滾地球，但隊友發生傳球失誤讓海盜有機可趁，2出局時敲安讓海默斯丟掉1分非責失，海默斯隨後找回節奏未再丟分，5局投完用95球退場，狂飆9次三振另有2保送。4局上還跑出一支內野安打，自2016年後首度有安打表現，當年他在遊騎兵，對小熊敲出安打。

海默斯退場後，由國民來的新同學金茲勒登板接替，中繼1.1局沒有失分，安打、三振、保送各一，在生日當天為新東家投出好表現，小雄隨後出動3位牛棚接手，海盜僅在8局下靠連續安打進帳1分，終場以2：9輸球，海默斯加盟小熊首戰就摘勝投，還敲出睽違2年的安打。

總教練梅登（Joe Maddon）賽後大讚，海默斯表現依舊穩健，能為球隊帶來重要改變，「他2008年拿世界大賽MVP，我就在看了，他的能力、個人特質、態度舉止和經驗水準，都非常適合我們。看看他的投球、看看影片，他跟幾年前相比，完全沒有任何不同。我知道他很興奮，我們也超興奮。」

海默斯加盟小熊，首場先發就摘勝。（美聯社）

2016年對小熊敲安後，海默斯今天跑出內野安打。（USA TODAY Sports）

金茲勒今過34歲生日，加盟小熊首戰中繼1.1局無失分。（法新社）