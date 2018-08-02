羽球世錦賽》戴資穎8強門票到手 31連勝締造新紀錄！

戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今日在2018年世界羽球錦標賽女單16強，以21：19、21：14擊敗美國華裔張蓓雯，不僅取得對戰3連勝，也是小戴今年31連勝，超越李雪芮2012年30連勝紀錄，締造新猷。

戴資穎生涯與張蓓雯過招5次，小戴取得3勝2敗稍佔上風，而兩人近一次交手是在2017年新加坡公開賽，戴資穎以直落二勝出。

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戴資穎首局前段失誤偏多，即使一度以7：5領先，卻被張蓓雯連下5分，包括一記幸運翻網球，不過，在雙方15：15平手時，小戴接連兩次挑戰線審判決成功，一舉取得3分，但張蓓雯有備而來，不僅在網前劈腿救球成功，也將戰局又扳成19平，好在戴資穎連下2分先馳得點。

熬過首局的苦戰後，戴資穎第二局開局先連拿3分，最多以9：3領先，但張蓓雯又展開反撲，一度追近至8：9，小戴才又連下2分，但技術暫停後，張蓓雯又追了上來，還好小戴頂住對手反撲，最終以直落二將8強門票放入口袋，追平個人世錦賽最佳成績。

戴資穎在2013年、2014年、2015年世錦賽皆於8強止步，個人生涯尚未打進過4強，接下來8強將面對中國何冰嬌、越南阮翠玲之間的勝方，小戴將爭取個人生涯首張4強門票。

張蓓雯。（資料照，法新社）