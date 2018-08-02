MLB》多齊爾加盟首戰開轟4支3 道奇重返國西第一（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在主場赢得重要勝利，新加盟的多齊爾（Brian Dozier）開轟演出猛打賞，葛朗多（Yasmani Grandal）單場雙響，10局下敲出再見兩分砲，助道奇以6：4赢球，與響尾蛇並列國聯西區第一。

釀酒人今天率先出擊，3局打完已取得2：0領先，5局下道奇葛朗多率先上場打擊，敲出本季第18轟，是一支右外野陽春砲，下一棒輪到昨天從雙城交易來的多齊爾，場邊球迷起鬨大喊「多齊爾背靠背開轟」。

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多齊爾打第一球，真的把球送出中外野大牆，「應觀眾要求」戲劇性背靠背開轟，全場掌聲如雷、高聲為多齊爾喝采，主播也歡迎他加入道奇隊。多齊爾回休息室後與隊友開心慶祝，並再次出場答謝球迷的英雄式歡呼。

雙方打完9局戰成4：4平手，進入延長賽，10局上釀酒人三上三下未得分，10局下道奇進攻，老將坎普（Matt Kemp）敲安上壘，終結個人連26打數無安打，葛朗多一棒擊出右外野再見兩分砲，單場雙響當英雄。

多齊爾轉隊首戰猛打賞，第2打席與隊友背靠背開轟。（美聯社）

多齊爾大秀美技守備。（USA TODAY Sports）

多齊爾加盟道奇首戰，第2打席就與隊友背靠背開轟，單場4支3跑回2分。同樣在731交易大限被交易的，還有前皇家奪冠成員摩斯塔卡司（Mike Moustakas），他改披釀酒人球衣後，今天單場4支2，被三振1次。

另一方面，昨天被金鶯交易到釀酒人的史構普（Jonathan Schoop），轉隊首打席擊出內野滾地球，正好打在摯友馬查多（Manny Machado）防區，馬查多傳球讓史構普出局後，忍不住笑了出來，5局上再度擊出三壘滾地球出局，加盟釀酒人首戰5支0苦吞3K。

葛朗多單場雙響，10局下擊出再見兩分砲。（美聯社）

道奇主場赢球，與響尾蛇並列國西第一。（美聯社）