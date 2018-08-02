高球》重返普利司通邀請賽 伍茲瞄準第9度封王

「老虎」伍茲本週力戰普利司通邀請賽。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕在同1座球場贏過8次冠軍， 肯定有比其他競爭者更了解Firestone球場，「老虎」伍茲在即將開賽的WGC系列普利司通邀請賽，已經以第9度封王為目標。

兩週前剛在英國公開賽並列第6的伍茲，本週投入普利司通邀請賽，回到他最有把握的Firestone球場。他曾在這裡贏得8次冠軍，包括5年前他的美巡賽第79勝在內。

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儘管長達5年因為人生起伏和膝、背傷勢影響，沒能再拿冠軍，但今年復出至今，伍茲的整體情況不太一樣，他說：「我從一開始希望自己能參加美巡賽事，到現在可以正常參與比賽，我當然認為我能夠再次贏得冠軍。」

伍茲表示，今年有好幾次有機會獲勝，像今年稍早的Valspar錦標賽，或是英國公開賽也很有機會。「我的球技與手感起來越好，好到我覺得有辦法在這裡贏得美巡賽事冠軍。」

若要量化成數據，伍茲的變化可從世界排名看得出來，由於前3年他的身體狀況能出賽的次數不多，能順利打完的比賽也少，有好成績的場次更不用說了，所以去年12月伍茲的世界排名一度掉到1200名之外。

今年他出賽12場，其中4場打進前10名，另外8場在前25名，到英國公開賽結束時，伍茲的世界排名回升到50名，正好取得普利斯通邀請賽的資格。他說：「這當然是我的目標之一，不到1年重返世界排名50名，我認為這是相當出色的成就。多年來這場比賽對我有特殊的意義，我很高興重新回到這裡。」

在同1座球場8度封王，是伍茲保持的美巡賽紀錄，除了Firestone球場，伍茲在Torrey Pines俱樂部和Bay Hill俱樂部也都各留下8勝紀錄，本週或許他在Firestone球場有可能刷新紀錄。

衛冕冠軍的J.湯瑪斯認為，這週伍茲會打得很出色，他說：「這裡就跟奧古斯塔一樣，伍茲可以2、3週不碰球桿，然後來到這裡馬上進入狀打出好球，因為他知道要怎麼打，他在這裡贏得冠軍的次數，就跟我四處拚戰加起來的冠軍數一樣。」