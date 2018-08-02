MLB》菜鳥兵團也能贏 紅雀主場擊敗洛磯（影音）

紅雀菜鳥左投岡伯爾一局飆出兩次三振，拿下大聯盟首勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀今日以6：3在主場擊敗來犯的洛磯隊，目前以兩勝一負在系列賽取得領先。

紅雀先發投手威佛（Luke Weaver）本場投球效率不佳，僅投了2.2局就用了74顆球被換下。不過紅雀隊的後援投手群龐瑟迪里昂（Daniel Poncedeleon）、岡伯爾（Austin Gomber）、哈德森（Dakota Hudson）、希克斯（Jordan Hicks）及邁爾斯（Mike Mayers）合力投了6.1局僅失一分，讓比數一直沒被先取得領先的洛磯隊拉開。

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紅雀當家鐵捕莫里納（Yadier Molina）在第八局的2分打點二壘安打為球隊增添保險分。（美聯社）

紅雀上場後援的前四人都還是大聯盟菜鳥的身分，而且一分未失。而紅雀也在第六局靠著同樣也是新秀的歐尼爾（Tyler O'Neill）代打建功，一支中間方向穿越安打超前比數。

紅雀近期交易掉主力外野手潘姆（Tommy Pham），以及對牛棚進行多項異動，總管莫茲里爾克（John Mozeliak）表示：「這是為了給在小聯盟表現優異的球員機會，同時也需要新氣象。」這場比賽紅雀上場投手平均年紀僅24歲，且沒有任何一人有在大聯盟有完整一年的出賽經驗，幾名新秀的優異表現的確是本戰獲勝的關鍵。

紅雀菜鳥龐瑟迪里昂上場化解危機，主投2.1局一分未失。（USA Today）

明天是兩隊四連戰的最後一戰，洛磯將派出山薩泰拉（Antonio Senzatela）迎戰紅雀麥克拉斯（Miles Mikolas）。